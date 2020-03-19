МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг коррекционно растет, после обвала накануне, вслед за нефтью, отскочившей от многолетних минимумов, при этом внешний фон в целом остается смешанным, следует из данных торгов Московской биржи. Официальный курс доллара на пятницу вырос до 80,16 рубля

Индекс Мосбиржи к 14.50 мск увеличивается на 3,12%, до 2178,61 пункта, индекс РТС — на 2,17%, до 850,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет при этом на 16 копеек, до 81,03 рубля, курс евро — снижается на 1,21 рубля, до 87,12 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 4,7%, до 26 долларов за баррель.

РЫНОК НАЩУПАЛ ПОЗИТИВ

Ранее в четверг отскок в нефтяных фьючерсах выше 27 долларов за баррель позволил индексу Мосбиржи в моменте подняться на 4,8% — до 2213,96 пункта, индексу РТС – на 5,6%, до 878,36 пункта.

Пока это самый сильный рост РТС внутри дня за весь период коронавирусной эпидемии, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

В то же время азиатские биржи закрыли сегодня торги снижением в пределах 4,4% поосновным индексам, европейские индексы торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 1,7%.

На фоне роста стоимости "черного золота" дорожают бумаги нефтегазового сектора. В лидерах роста – акции "Роснефти" (8,16%), "Лукойла" (7,57%), бумаги "Татнефти" (префы растут на 7,88%, обыкновенные акции – на 11,22%), акции "Новатэка" (5,8%).

Акции банковского сектора также в значительном плюсе: акции ВТБ дорожают на 4,46%, префы Сбербанка – на 4%, обыкновенные акции – на 5,05%, депозитарные расписки TCS – на 0,76%.

Также растут в цене бумаги ритейлеров: депозитарные расписки "Ленты" (на 9,19%), депозитарные расписки X5 (на 0,85%), акции "Магнита" (на 2,91%).

С другой стороны, привилегированные акции "Мечела" падали более чем 16% после публикации отчёта компании по МСФО за 2019 год, обыкновенные акции в первые минуты реагировали нейтрально, затем перешли к снижению. До сообщения префы "Мечела" дорожали на 4,3%, обыкновенные акции – на 2,9%. К текущему моменту префы компании дешевеют на 12%, обыкновенные акции — на 1,15%.

Акции "Аптечной сети 36 и 6" также коррекционно снижаются в цене после сильного роста в среду.

Дешевеют и бумаги золотодобытчиков: "Полюса" на 4,19%, Polymetal – на 6,52%.

ПРОГНОЗЫ

Нынешний отскок индекса РТС дает повод для осторожного оптимизма, отмечает Емельянов.

"Если накануне мы наблюдали локальное дно, то ближайшей и вполне достижимой целью роста рынка должна стать отметка 900, откуда открывается дорога к 980. Вероятнее всего, это случится не раньше следующей недели. В случае сценария "двойного дна" уже в пятницу возможен возврат РТС к 800 пунктам или даже уход до 760", — говорит он.

"Диапазон 2200-2250 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит вполне приемлемым при текущей нефти и курсе рубля. Возврат к 2300 пунктам и выше на этой неделе маловероятен. Зато нельзя исключать просадку вплоть до 2060 пунктов", — также считает он.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на отметке 2240 пунктов, у индекса РТС – на уровне 900 пунктов, в свою очередь оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Вероятно, до конца недели российские фондовые индикаторы попытаются преодолеть эти технические препятствия, если этому будет способствовать внешний фон, заключает он.