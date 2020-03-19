МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг вырос на 8-8,5% по индексам, при этом успев с утра обновить многолетние минимумы, свидетельствуют данные Московской биржи. Дорожающая нефть и рубль поддержали рост российского фондового рынка.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 7,72%, до 2275,70 пункта, индекс РТС — на 8,46%, до 902,63 пункта. В течение дня индексы падали, соответственно, до 2073,87 пункта – минимума с апреля 2018 года и до 808,79 пункта – минимума с марта 2016 года.

Нефть вечером дорожала на 6,6%, до 26,52 доллара за баррель сорта Brent. Доллар падал на 90 копеек, до 79,97 рубля.