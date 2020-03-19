МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару обновил минимум с 2017 года, а курс фунта стерлингов к доллару достиг наименьшего значения с 1985 года на фоне сохранения на рынках волатильности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,1676 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,1613 доллара, при этом показатель ранее достиг уровня в 1,14 доллара за фунт, что стало минимумом с 1985 года. Курс евро опускался до 1,0707 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0913 доллара за евро, ранее значение опустилось до 1,07 доллара, что стало минимумом с весны 2017 года.

Курс доллара к иене рос до 110,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,81%, до 101,98 пункта.

Из-за рисков вокруг коронавируса на рынках сохраняется волатильность, в связи с чем фондовые рынки показывают сильное снижение, за которым идет коррекция, а валютные инвесторы предпочитают американскую валюту.

Дополнительно евро сдерживает негативная статистика по региону. Ранее немецкий исследовательский институт IFO опубликовал статистику, в которой говорится, что индекс делового климата в стране в марте упал до 87,7 пункта с пересмотренного уровня февраля в 96 пунктов. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 92,2 пункта.

Трейдеры также оценивают очередное неожиданное снижение ставки Банком Англии. Регулятор ранее в четверг понизил ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1%. Банк Англии 11 марта неожиданно уже понизил процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%.