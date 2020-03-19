МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо вырос в четверг на фоне дорожающей нефти и укрепившегося рубля.

"Быки" смогли после обновления с утра индексами минимумов за 2-4 года компенсировать падение и вывести акции в хороший плюс.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 7,72%, до 2275,70 пункта, индекс РТС — на 8,46%, до 902,63 пункта. В течение дня индексы падали, соответственно, до 2073,87 пункта – минимума с апреля 2018 года и до 808,79 пункта – минимума с марта 2016 года.

Нефть вечером дорожала на 8,9%, до 27,13 доллара за баррель сорта Brent. Доллар падал на 90 копеек, до 79,97 рубля.

РЫНОК ОТТОЛКНУЛСЯ ВВЕРХ

Российский фондовый рынок в четверг преимущественно повышался в рамках отскока после ощутимых потерь предыдущих дней.

При этом утренние попытки "медведей" продолжить свою игру оказались краткосрочными, однако позволили основным биржевым индикаторам обновить минимумы за 2-4 года.

Поддержку стоимости российских активов оказал отскок вверх нефтяных котировок, доходивший сегодня до 10%. Рынок "черного золота" оттолкнулся вверх от минимумов за 17 лет – в районе 25 долларов за баррель сорта Brent.

Мировые фондовые рынки также попытались расти. По-видимому, небывало большой объем долларовой ликвидности (речь идет о триллионах долларов), закачиваемый американским Федрезервом в финансовую систему, начинает понемногу заходить в фондовые активы.

Кроме того, ЕЦБ заявил об экстренной программе по выкупу активов на 750 миллиардов евро. В итоге, западноевропейские и американские биржевые индексы вечером растут на 0,3-2,6%.

В лидерах роста на российском рынке оказались бумаги нефтяников и газовиков, отыгрывавших отскок нефти: "Лукойла" (+15,4%), "Роснефти" (+13%), "Новатэка" (16,3%), "Татнефти" (+18,4%). Также выросли акции "Детского мира" (+14,6%), АФК "Система" (+11,7%), "Алросы" (10,6%). Снизились в цене акции "Мечела" (-13,4% префы и —3,8% обычка), префы "Транснефти" (-1,4%), акции Polymetal (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на отскок, ситуация остается крайне неустойчивой, предупреждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Коронавирус вне Китая распространяется все глубже, а причин для фундаментального восстановления нефтяных котировок нет, напротив, в самое ближайшее время они могут опуститься ниже 25 долларов. В пятницу, в преддверии выходных, при отсутствии заметного позитива в новостном фоне и сохранении слабости нефтяных цен рынки могут вернуться к снижению. ЦБ РФ решит судьбу ключевой ставки, мы ожидаем ее сохранения на уровне 6%. На этом фоне индекс Мосбиржи будет колебаться завтра разнонаправленно в пределах широкого диапазона 2130-2260 пунктов", — оценил он.

Индекс Мосбиржи протестировал как поддержку долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2008 года и проходящий чуть ниже 2100 пунктов, после чего началось его восстановление, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом пока преждевременно говорить о начале полноценного роста, а данное движение укладывается в рамки коррекции. Отметим, что риски продолжения снижения высоки – коронавирус продолжает активно распространяться за пределами Китая, что в дальнейшем может вызвать новые волны продаж", — добавил он.