МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели только расписки "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 12,62%, до 3,24 доллара, "Новатэка" — на 14,19%, до 101 доллара, "Лукойла" — на 14,93%, до 53,72 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 4,83%, до 4,28 доллара, "Газпром нефти" — на 10,09%, до 17,02 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 3,1%, до 20,1 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,56%, до 9,9 доллара, НЛМК — на 7,4%, до 13,21 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 5,99%, достигнув 0,75 доллара, Сбербанка — на 7,59% и подешевели до 9,28 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 4,82%, до 11,74 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 8,6%, до 2,88 доллара, стоимость бумаг "Магнита" выросла на 4,93%, до 8,09 доллара. Цена расписок "Ленты" опустилась на 0,56%, до 1,79 доллара.