МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на фоне стремительно дорожающей нефти, ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,07 доллара усиливает ее падение к рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.06 мск падал на 1,11 рубля, до 79,76 рубля, курс евро — на 3,13 рубля, до 85,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро снижался до 84,95 рубля.

Стоимость нефти растет на 12,1%, до 27,88 доллара за баррель по марке Brent. Евро падает на 2,2% до 1,0676 доллара — в район минимумов с апреля 2017 года.