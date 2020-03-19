МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль уверенно растет в четверг вечером вслед за бодро отскакивающей вверх нефтью – в направлении 30 долларов за баррель сорта Brent, корректируя обвал среды.

Евро теряет больше, чем доллар на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,07 доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.19 мск падал на 1,6 рубля, до 79,27 рубля, курс евро — на 3,58 рубля, до уровня 84,75 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра в четверг доллар максимально подскакивал до 81,97 рубля — к максимуму с января 2016 года, евро – до 89,6 рубля –к максимуму с февраля 2016 года.

Курс доллара в среду подскочил на 5,43 рубля, до 80,87 рубля, евро — также на 5,43 рубля, до 88,33 рубля.

РУБЛЬ – ОТСКОК ВВЕРХ

Российская валюта в четверг после краткосрочной утренней волатильности уверенно пошла в рост после небывалого обвала, произошедшего в среду, когда и доллар, и евро "уперлись" в максимально допустимую Московской биржей планку для вечерней сессии.

Поддержку российской валюте сегодня оказывал отскок вверх нефтяных котировок, доходивший до 15%. Рынок "черного золота" оттолкнулся вверх от минимумов за 17 лет – в районе 25 долларов за баррель сорта Brent.

Мировые фондовые рынки также выросли. По-видимому, небывало большой объем долларовой ликвидности (речь идет о триллионах долларов), закачиваемый американским Федрезервом в финансовую систему, начинает понемногу заходить в фондовые активы.

Кроме того, ЕЦБ заявил об экстренной программе по выкупу активов на 750 миллиардов евро. В итоге, западноевропейские и американские биржевые индексы вечером растут на 0,3-2,6%.

РЕГУЛЯТОРЫ ПОДДЕРЖАЛИ ВАЛЮТУ РФ

Поддержка рублю пришла и от решений ЦБ РФ начать продажу на рынке валюты от Минфина в рамках сделки по пакету Сбербанка. Регулятор будет осуществлять данные операции только при цене нефти марки Urlals ниже 25 долларов за баррель, что будет способствовать экономической и финансовой стабильности в стране.

Регулятор будет осуществлять данные операции в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября текущего года. Как будут происходить продажи валюты после 30 сентября, ЦБ планирует сообщить позже.

Наконец, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что правительство РФ и ЦБ обладают необходимыми инструментами для контроля потребительских цен, риска ускорения темпов роста инфляции и серьезного превышения целевого уровня в 4% сейчас нет. Это создает почву для завтрашнего, как минимум, неповышения ключевой ставки ЦБ РФ, и это позитивно для рубля. Впрочем, снижать ее регулятор тоже вряд ли станет.

В итоге, доллар и евро вечером падали к рублю на 1,9-4,2%. Рублевая цена нефти поднялась к уровню 2,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на слабость валют развивающихся экономик, доллар отступил ниже 80 рублей, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем в ближайшие сессии удержание американской валютой позиций в диапазоне 75-80 рублей",- оценил он.

В пятницу курс будет колебаться в диапазоне 79,5-82 за доллар, оценивает Антон Покатович, из компании "БКС Премьер".

"Некоторую поддержку рубль может получить от увеличения объемов продажи валюты ЦБ РФ на рынке. Внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании Банка России, от итогов которого мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 6% годовых", — добавил он.

Определенный баланс сил, сформировавшийся на валютном рынке чуть выше 80 рублей за доллар, остается весьма неустойчивым, оценивает Юрий Кравченко из ИК "ВЕЛЕС Капитал". Валютные интервенции ЦБ РФ в моменте оказывают лишь психологическую поддержку рынку, и в течение короткого времени данный фактор может быть отыгран и забыт, если на внешних рынках вновь сформируется негативный фон, подчеркнул он.

"Кроме того, ситуация на рынке нефти остается нестабильной и отскок цен также может носить временный характер. В случае повторного снижения цены ниже 25 долларов за баррель и попыток уйти в район 20 долларов следующей целью роста доллара станет исторический максимум в 86 рублей. Не исключена также негативная реакция на статистику заболевания вирусом в РФ, если она начнет быть схожей с европейскими сценариями", — добавил Кравченко.