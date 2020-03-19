МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Пандемия нового типа коронавируса (COVID-19) нанесет ущерб сектору деловых услуг, пишет международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P), которое также прогнозирует рецессию мировой экономики из-за распространения заболевания.

"Пандемия COVID-19 станет ощутимым встречным ветром для сферы деловых услуг, учитывая, что усилия по сдерживанию распространения коронавируса, вероятно, приведут к рецессии мировой экономики", — пишет агентство, уточняя, что такой прогноз учитывает вероятность рецессии мировой экономики из-за коронавируса.

S&P ожидает всплеск ухудшения рейтингов и дефолтов в течение полугода. Ухудшения рейтингов, которые произойдут в течение следующих 30 дней, будут отражать эмитенты с высокой приверженностью к рынку туризма, гостиничному бизнесу и сфере нефти и газа. Это также могут быть компании с краткосрочными потребностями в рефинансировании.

Агентство также отметило, что базовый сценарий развития ситуации с коронавирусом предполагает рецессию мировой экономики в первом квартале и ее замедление роста во втором.