МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", с начала 2020 года увеличила чистые розничные продажи на 14,6%, причем в марте рост выручки ускорился до 17,2%, сообщила финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич.

"Рост наших чистых розничных продаж с начала года без учета НДС составил 14,6%, рост LfL-продаж — 4%, что вызвано преимущественно трафиком", — сказала Демяшкевич в ходе телефонной конференции.

Она добавила, что с 1 по 18 марта рост продаж ускорился до 17,2% с 13,3% в первые два месяца года. По словам финансового директора, рост выручки может ускориться и далее, учитывая тенденции последних дней.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 16 297. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.