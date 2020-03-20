МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на 3-5%, рост продолжается вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.32 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 3,44%, до 29,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,25%, до 27,26 доллара за баррель.