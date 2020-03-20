МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на надеждах инвесторов, что действия правительств и центробанков помогут спасти мировую экономику от последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,47% — до 2714,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 1685,72 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,81%, до 22318,82 пункта, южнокорейский KOSPI — на 5% — до 1530,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,04%, до 4880,3 пункта.

Торги на бирже Японии не проводились в связи с национальным праздником. По итогам четверга японский индекс Nikkei 225 сократился на 1,04%, до 16552,3 пункта.

Инвесторы с некоторым воодушевлением встретили новые меры Федрезерва США и других центральных банков и правительств по поддержке кредитных рынков и экономики. В четверг ЕЦБ объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро. Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,1%. Центральный банк Австралии также снизил базовую ставку до 0,25%. Центральные банки Тайваня, Индонезии и Филиппин также снизили свои ставки.

"Возникают надежды на прогресс в поиске методов лечения вирусов и того, что большое количество стимулов со стороны как центральных банков, так и правительств поставит мировую экономику в положение для U-образного восстановления", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

Трейдеры также обратили внимание на сообщения о том, что внутри Китая вторые сутки не фиксируется случаев заражения коронавирусом.