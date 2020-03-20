МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цена на золото растет в пятницу из-за опасений относительно резкого замедления роста мировой экономики в текущем году, что увеличивает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов. Аналитики пророчат дальнейшее падение нефти до $5 за баррель

По состоянию на 9.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,67%, до 1489,2 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро растет на 4,01%, до 12,62 доллара за унцию.

Мировые инвесторы обеспокоены замедлением роста мировой экономики в результате распространения коронавируса. Многие экономисты понижают свои прогнозы по росту мирового ВВП. Так, международное рейтинговое агентство Fitch в четверг почти вдвое понизило прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году — до 1,3% с 2,5%, ожидавшихся в декабре 2019 года.

"Золото сохраняет свою позицию в качестве надежного актива и показывает лучшую динамику, чем другие сырьевые товары", — сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).