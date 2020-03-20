МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Курс доллара утром в пятницу снижается после длительного роста и обновления трехлетних максимумов к иене и евро, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.42 мск курс доллара к иене снижался до 109,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,69 иены. При этом ранее в ходе торгов курс доллара подскакивал до 111,36 иены – максимума с марта 2017 года. Курс евро рос до 1,0778 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,069 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,89%, до 101,86 пункта.

Евро в ходе предыдущей торговой сессии также падал к доллару до минимума с весны 2017 года после публикации негативной статистики по региону. Немецкий исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в марте упал до 87,7 пункта с пересмотренного уровня февраля в 96 пунктов. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 92,2 пункта.

На фоне пандемии коронавируса рынки остаются крайне волатильными. Правительства и центробанки разных стран принимают беспрецедентные меры поддержки экономики, пытаясь предотвратить мировую рецессию и стабилизировать рынки.

"Мировые рынки все еще очень, очень нервные. Люди пытаются получить наличные всеми возможными способами", — прокомментировал агентству Рейтер экономист Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer).