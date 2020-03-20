МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу утром уверенно растет на фоне улучшения ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, в лидерах – нефтегазовый сектор.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.22 мск рос на 3,1% — до 2347 пунктов, долларовый индекс РТС — на 4,3%, до 942 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

В четверг оба индекса также закрыли торги в значительном плюсе: индекс Мосбиржи подскочил на 7,72%, РТС — на 8,46%.

Лидирует в пятницу утром нефтегазовый сектор. Акции "Роснефти" уже подскакивали на 10%, "Татнефти" — на 12,7%, "Лукойла" — на 9,5%.

На мировых рынках наметилось некоторое улучшение после предыдущих панических распродаж. Фондовые биржи растут. Нефть Brent дорожает на 3,9% — до 29,59 доллара за баррель, и ранее в ходе торгов уже пробивала круглую отметку в 30 долларов за баррель.