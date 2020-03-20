МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в начале торгов пятницы растут на 5-6% на мерах поддержки экономики центробанками, свидетельствуют данные торгов и комментарии.

По состоянию на 11.15 мск британский индекс FTSE 100 растет на 4,73%, до 5395,2 пункта, французский CAC 40 — на 6,05%, до 4088,6 пункта, немецкий DAX — на 6,64%, до 9182 пунктов.

Инвесторы оценивают меры правительств и центробанков по стимуляции мировой экономики, пострадавшей от распространения коронавируса. Банк Англии в четверг неожиданно принял решение об ослаблении монетарной политики. Регулятор снизил ключевую ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1%, а также увеличил объем выкупа активов. Британский ЦБ 11 марта уже понижал ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%.

Также Европейский центробанк объявил о готовности расширить объемы покупки активов для поддержки экономики еврозоны в условиях серьезного потрясения.

При этом многие аналитики ожидают, что рынки будут оставаться крайне нестабильными и находящимися под давлением до тех пор, пока органы здравоохранения не смогут лучше понять масштабы вспышки коронавируса и то, как долго она будет продолжаться.

"Мы просто не знаем, куда это идет, прецедента нет, и это делает рынок таким истеричным", — предупреждает управляющий портфелем в Globalt Кит Бьюкенен (Keith Buchanan), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.