МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи уже выше 2400 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.20 мск рос на 5,6%, до уровня 2404 пункта, долларовый индекс РТС — на 8,3% — до 977 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти растет на 6,8%, до 30,40 доллара за баррель по марке Brent.

На фоне дорогой нефти в лидерах роста бумаги нефтегазового сектора: акции "Татнефти" растут на 12,8%, "Башнефти" — на 13,6%, "Роснефти" — на 7,7%, "Новатэка" — на 5,3%, "Газпрома" — на 4%.