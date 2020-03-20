МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ, Елена Лыкова. В штормовые дни на биржевом рынке, когда число заявок возросло в разы и объемы торгов зашкаливают, Московская биржа подтверждает, что ресурсов ее платформ для обслуживания всех клиентов достаточно. О том, почему биржа ни разу не приостановила торги, как технический момент помог ограничить обвал рубля в среду и как вести себя частному инвестору при повышенной волатильности, в интервью агентству "Прайм" рассказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

- Какие меры вы предпринимаете для обеспечения бесперебойности работы и защиты здоровья сотрудников?

— Для Московской биржи бесперебойная работа и обеспечение защиты здоровья сотрудников – это первостепенная задача. Торги на нашей торговой площадке электронные, как и большинство процессов, это дает нам возможность значительную часть персонала перевести на удаленный доступ. Сегодня уже около 70% сотрудников работают дистанционно. Мы планируем эту долю довести до более 80% в ближайшее время. У нас организована посменная работа наших коллег в офисах.

- Удаленная работа сотрудников не влияет на качество работы Московской биржи?

— Конечно, не влияет. Мы можем достаточно легко работать удаленно. У многих наших сотрудников есть опыт дистанционной работы, сейчас мы увеличили количество удаленных мест.

- Самый важный вопрос к бирже сегодня: не планирует ли биржа приостанавливать торги в условиях такой волатильности рынков?

— Наша основная задача – обеспечить доступ инвесторов к своим активам, чтобы могли в любой момент совершить все необходимые им операции на бирже независимо от рыночной конъюнктуры. Соответственно, все эти дни биржа работает в штатном режиме. Планов по остановке торгов в условиях повышенной волатильности ни на одном из рынков у Московской биржи нет, в том числе на рынке акций.

Это не первый период высокой волатильности, который переживает наш рынок, и биржа всегда успешно справлялась с пиковыми нагрузками.

Некоторые биржи мира рассматривают вопрос сокращения времени торгов, мы его тоже готовы обсудить с участниками и регулятором, но сейчас такой необходимости нет.

- Нью-Йоркская биржа приостанавливает торги на время, если индексы сильно падают. Например, там неоднократно приостанавливались за последние дни торги на рынке акций. Почему Московская биржа не приостанавливает торги?

— Уже давно приостановка торгов акциями на рынках Московской биржи заменена на дискретный аукцион, то есть торги из непрерывного аукциона, который мы видим, переходят в режим дискретного.

Дискретный аукцион позволяет участникам анализировать спрос и предложение, ставить заявки и проводить сделки. Дискретный аукцион с одной стороны позволяет не прерывать проведение торгов, а с другой стороны, дает всем участникам дополнительное время для оценки текущей ситуации, которая сложилась на рынке.

В результате у инвесторов не возникает ощущения неопределённости, как в случае с приостановкой торгов.

Мы проводим дискретные аукционы при условии, если стоимость акции меняется более чем на 20% и находится в этом промежутке в течение 10 минут. При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд мы проводим дискретный аукцион по всем акциям.

В этом году мы не проводили еще ни одного дискретного аукциона.

- Достаточно ли технического ресурса, чтобы заключение сделок в текущих условиях не замедлялось?

— Рост активности клиентов в этом году повысил нагрузку на биржевые платформы в среднем в полтора-два раза. Тем не менее, ресурсов наших платформ с достаточным запасом хватает на обслуживание всех клиентов.

В прошлом году мы разделили торговые и клиринговые ядра системы, что существенно повысило устойчивость систем к всплескам нагрузки на них. Например, на платформу срочного рынка на прошлой неделе в некоторые дни поступало до 60 миллионов заявок. Регулярными стали дни с количеством заключаемых сделок более 3 миллионов, хотя раньше такие дни были редкостью. Еще один интересный факт: в первую секунду торгов на платформу срочного рынка сейчас приходит до 75 тысяч заявок, в обычные дни – не более 30 тысяч.

Мы с этим потоком хорошо справляемся, так как провели большую подготовительную работу, и скорость у нас поддерживается очень высокая. Система показала свою работоспособность очень хорошо.

- Как устанавливаются границы коридоров по инструментам, в частности по валютным парам доллар-рубль и евро-рубль? Почему на вечерней сессии они не меняются?

— Центральный контрагент – Национальный клиринговый центр, который входит в группу "Московская биржа", проводит ежедневый анализ рыночной ситуации, прогнозирует потенциальные изменения цен, и в соответствии с их ожидаемым изменением каждое утро устанавливает ценовые коридоры для всех торгуемых инструментов.

Если цена в течение дня во время основной торговой сессии подходит близко к границе ценового коридора, то он автоматически изменяется.

На вечерних торгах нашими правилами такого изменения не предусмотрено. Вечером рынок менее ликвиден, и это дает дополнительную защиту участникам торгов от необоснованного движения цены. Например, в среду на этой неделе такой механизм оказался очень эффективным на валютном рынке, на следующий день торги открылись укреплениям рубля.

- Собирается ли биржа вводить какие-либо ограничения? Например, ограничения на крупные заявки с целью снизить волатильность?

— Мы всегда смотрим на такие вещи, но не видим необходимости введения каких-либо ограничений, а предпринимаем стандартные шаги, которые помогают рынку справиться с всплесками волатильности.

Как всегда, в условиях скачков цен, биржа расширила границы ценовых коридоров по большинству инструментов торгуемых активов.

Мы также увеличили необходимое обеспечение по наиболее волатильным инструментам, чтобы уменьшить риски для всей системы, и это помогает охлаждать рынок.

В среднем размер обеспечения по наиболее ликвидным инструментам на текущий момент вырос в два раза.

- Будете ли вводить запрет на короткие продажи?

— Короткие продажи — это распространенная методика, и в разных странах к ней подходят по-разному. Где-то запрещают целиком, где-то вводят только по наиболее упавшим акциям, как например, во Франции. Мы не сторонники таких ограничений, это все-таки крайняя мера для стабилизации рынка.

При этом мы, конечно, наблюдаем за всеми мерами, которые предпринимаются в мире, поддерживаем плотный контакт с регулятором и участниками торгов и готовы оперативно реагировать в случае изменения ситуации.

- Март еще не закончился, но уже по объемам торгов, например, на рынке акций видно, что это рекордный месяц за всю историю торгов. На других рынках такие же рекорды? Как Московская биржа справляется с объемами заявок и их исполнением в текущих форс-мажорных обстоятельствах?

— Я бы не сказал, что у нас форс-мажорные обстоятельства. Как я уже говорил, биржа успешно функционирует в условиях высокой волатильности и большого числа транзакций, которую мы сейчас наблюдаем.

В последние дни на всех рынках мы видим значительное увеличение количества сделок и объемов торгов. За первую половину марта обороты возросли на всех рынках, в лидерах находится рынок акций, который вырос почти в пять раз к прошлому году, и срочный рынок, поднявшийся по оборотам более чем в три раза к прошлому году.

- Намерена ли биржа отказаться от запуска вечерних торгов на рынке акций, которые предполагалось внедрить в конце мая, и от утренней сессии на валютном и срочном рынках на фоне сильной волатильности при текущем форс-мажоре? Или возможен перенос сроков запуска вечерней и утренних сессий?

— Мы наши планы не планируем менять. Но любые наши новые проекты будут реализовываться в зависимости от готовности участников торгов в сложившихся условиях.

- Можете дать общую оценку поведения частных инвесторов на данный момент?

— Московская биржа может посоветовать частным инвесторам быть очень осмотрительными в период такой высокой волатильности. Использовать для инвестиций только свободные средства и только те инструменты, которые подходят по горизонту инвестирования и риск-профилю каждого клиента – частного лица. Также очень важно четко оценивать риски использования заемных средств и прислушиваться к рекомендациям брокеров и аналитиков.

Мы видим, что частные инвесторы ведут себя рационально, нет никакой паники. Многие используют падение рынка, чтобы купить подешевевшие акции.

- Планируется ли переводить ГОСА в онлайн?

— Решение вопроса про форму проведения общего собрания — прерогатива Набсовета. Соответствующий вопрос будет вынесен на его рассмотрение. Заседание наблюдательного совета биржи намечено на следующую неделю.