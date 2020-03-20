МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу растут на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 13,2%, до 3,67 доллара, "Новатэка" — на 11,68%, до 112,8 доллара, "Лукойла" — на 10,02%, до 59,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 8,12%, до 4,63 доллара, "Газпром нефти" — на 10,16%, до 18,75 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 12,19%, до 22,55 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 8,33%, до 10,72 доллара, НЛМК — на 10,07%, до 14,54 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 11,11%, достигнув 0,83 доллара, Сбербанка — на 10,69% до 10,27 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 8,86%, до 12,78 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 15,59%, до 3,33 доллара, стоимость бумаг "Магнита" выросла на 6,62%, до 8,62 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 13,69%, до 2,04 доллара.