МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рубль уверенно растет к доллару и евро на фоне выросшей до 30 долларов за баррель нефти сорта Brent.

Игроки рынка ожидают новостей и комментариев от ЦБ РФ, который в пятницу принимает решение по ключевой ставке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.52 мск падал на 1,43 рубля — до 77,70 рубля, курс евро — на 1,28 рубля, до 83,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИБАВЛЯТЬ

Российская валюта в пятницу продолжила расти на фоне внешнего позитива после уверенного повышения четверга.

В первую очередь поддержка российской валюте приходит от нефтяных котировок, стабилизирующихся немного выше уровня 30 долларов за баррель сорта Brent (+7%).

Игроки рынка обратили внимание на заявления Трампа о том, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности. Кроме того, США объявили, что закупят 77 миллионов баррелей нефти на внутреннем рынке для стратегического резерва.

Основные мировые фондовые индексы и фьючерсы на них растут на 3,2-5,7%. Инвесторы оценивают меры правительств и центробанков по стимуляции мировой экономики, пострадавшей от распространения коронавируса. Банк Англии в четверг неожиданно принял решение об ослаблении монетарной политики. Регулятор снизил ключевую ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1%, а также увеличил объем выкупа активов.

Поддержка рублю приходит от наращивания Центробанком объемов покупки валюты – уже примерно в два раза — до 100 миллионов долларов в день.

В итоге, доллар и евро днем снижаются к рублю на 1-1,6%. Рублевая цена нефти поднялась к уровню 2,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вопреки ослаблению рубля и растущим рискам, ЦБ РФ пока не пойдет на повышение ставки и сохранит ее неизменной на уровне 6% годовых, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". В своих последних комментариях регулятор оценивал проинфляционное влияние ослабления рубля на инфляцию как локальное, при этом влияние всей ситуации с коронавирусом будет скорее дезинфляционным, добавил он.

"Более того, большинство центральных банков развивающихся стран снизили свои ключевые ставки. Особый интерес будет представлять внеплановая пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной. Регулятор попытается успокоить рынки, которые сейчас закладывают в котировки рост ключевой ставки до 7% на длительное время. Нельзя исключать и комментариев о возможном применении дополнительных инструментов поддержки финансовой стабильности, таких как валютное РЕПО. В позитивном сценарии курс вернется в диапазон 75-77 рублей за доллар, но риски ухудшения внешних условий остаются высокими", — сказал Кадулин.

Пока текущая ситуация на финансовом рынке РФ по масштабу не сопоставима с острой фазой кризиса в 2015 году — текущий реализовавшийся шок приблизительно в два раза меньше, чем тогда, оценивают аналитики Райффайзенбанка. Но при этом уже сформировавшийся объем рисков требует ужесточения монетарной политики, полагают они.

"При этом, к сожалению, далеко не факт, что реализовался уже весь возможный негатив. В частности, эффект от развала сделки ОПЕК+ еще не вполне учтен в ценах нефти, которые могут испытать дополнительное снижение от фактического увеличения добычи и демпинга со стороны Саудовской Аравии. При всей фундаментальной необходимости повышения ставки, исход сегодняшнего заседания ЦБ остается крайне неоднозначным", — считают в банке.

"Так, после начала заметного ослабления рубля комментарии ЦБ были крайне мягкими (складывалось ощущение, что ставку с высокой вероятностью, несмотря на все, могут сохранить неизменной). Сейчас, после обвала рубля, такой сценарий кажется нам нелогичным (при том, что такая точка зрения присутствует на рынке). Сохранение ставки не сможет помочь российской экономике. Инвестиции практически не опираются на кредиты, стоимость заимствований все равно будет расти из-за повышения рисков, отток капитала при низкой ставке в текущих условиях будет лишь усиливаться", — считают в Райффайзенбанке.