МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ отреагировал небольшим ростом на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 13.36 мск пятницы рос на 6,1% — до 2414,6 пункта, индекс РТС – на 7,48% — до 970,18 пункта.

До сообщения о решении индекс Мосбиржи прибавлял 5,95%, долларовый индекс РТС рос на 7,13%.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.