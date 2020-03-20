МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рубль отреагировал дополнительным ростом в пределах 50 копеек против основных резервных валют на мягкое решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых, свидетельствуют данные торгов. Затем колебания курсов продолжились.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.38 мск снижался на 60 копеек, до 78,52 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 84,35 рубля, следует из данных Московской биржи. На решениях ЦБ в районе 13.31 мск доллар опускался до 78,19 рубля, евро — до 84 рублей.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. ЦБ РФ убрал из релиза сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор отметил, что краткосрочные проинфляционные риски в РФ усилились из-за произошедшего ослабления рубля и скачка спроса на отдельные товары.