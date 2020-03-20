МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу в основном поднимаются, инвесторы оценивают меры поддержки экономики на фоне ситуации вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.23 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,97%, до 20282,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,97%, до 7291,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 2420,12 пункта. До выхода статистики по недвижимости в США все показатели, кроме NASDAQ, снижались.

С начала марта обеспокоенность вокруг коронавируса и темпов его распространения в мире за пределами Китая усилилась. Мировые центробанки продолжают принимать экстренные меры для поддержки экономики. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США уже дважды за текущий месяц понизила ключевую ставку, которая на данный момент находится на уровне в 0-0,25%. Банк Англии также два раза в марте неожиданно понизил ставку.

Конгресс США обсуждает в настоящее время беспрецедентный пакет поддержки экономики более чем на 1 триллион долларов, включая поддержку авиакомпаний.

"Этот эффект связан как с центробанками, так и с мерами властей, сигнализирующими об их желании сделать все от них зависящее. Но в целом я не думаю, что эти меры означают, что худшее позади, и что вскоре ситуация вернется к норме", — сказал агентству Рейтер старший рыночный экономист Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).

Поддерживают статистику данные по недвижимости в стране. По данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), количество сделок продажи жилья на вторичном рынке в феврале увеличилось на 6,5% по сравнению с показателем января — до 5,77 миллиона. Аналитики ожидали роста показателя до 5,5 миллиона.