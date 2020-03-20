МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару поднимается на 3% в пятницу вечером после обвала накануне, на понижении учётной ставки ЦБ Великобритании, до минимума с 1985 года — британская валюта в последнее время ведёт себе так же волатильно, как денежные единицы "развивающихся" рынков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.27 мск курс фунта стерлингов подскакивает к доллару до 1,1816 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,1485 доллара, или на 2,9%, при этом показатель ранее достигал 1,14 доллара за фунт, что стало минимумом с 1985 года. Курс евро поднимается до 1,0731 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,069 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом увеличивался до 111,08 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,69 иены.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,85%, до 101,88 пункта. За неделю показатель вырос на 3,1%, это наиболее позитивная динамика с мая 2015 года.

На фоне опасений, связанных с мерами властей в связи с коронавирусом, на всех рынках наблюдается заметная волатильность. Нефтяные котировки опустились за неделю на 20-30%, в понедельник биржи США обвалились на 12-13%, частично скомпенсировав потери позднее. Американская валюта при этом укрепляется вторую неделю подряд, сдерживая евро и фунт стерлингов.

Накануне британский центробанк во второй раз с начала месяца принял решение о снижении ключевой ставки, которая теперь находится на уровне 0,1%, регулятор также увеличил объем выкупа активов.

"Ситуация была экстраординарной. Фунт ведет себя больше как валюта развивающегося рынка", — считает валютный стратег-аналитик Societe Generale Кеннет Бру, чьи слова приводит агентство Рейтер. Аналитик при этом отметил, что меры британского регулятора были очень своевременными, имея в виду больше не снижение ставки, а возобновлении программы выкупа активов.