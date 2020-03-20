МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги пятницы ростом по основным индексам, при этом в целом за неделю рублевый индекс Мосбиржи смог подняться лишь на 0,7%, а долларовый РТС — и вовсе потерять 6,7% за счет ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

К закрытию торгов пятницы индекс Мосбиржи вырос на 2,46%, до 2331,61 пункта, индекс РТС — на 2,39%, до 924,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.04 мск растёт на 32 копейки, до 79,45 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 84,96 рубля. А всего за неделю рубль потерял к доллару порядка 9% своей стоимости.