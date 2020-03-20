МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые европейские индексы закрыли торги пятницы ростом, завершая неделю волатильных торгов, в том числе французский индикатор прибавил 5%, трейдеры оценили меры поддержки экономики на фоне коронавируса, в то время как укрепление фунта сдержало рост биржи в Лондоне, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,46%, до 5175,4 пункта, французский CAC 40 — на 5,01%, до 4048,8 пункта, а немецкий DAX — на 3,69%, до 8928 пунктов. При этом в понедельник и среду эти индексы закрылись снижением на 4-6%, а в остальные дни демонстрировали рост.

Опасения вокруг распространения коронавируса за пределами Китая, особенно в Европе, продолжают оставаться в центре внимания рынков. Эксперты опасаются, что заболевание и связанные с ним карантинные меры негативно скажутся на росте мировой экономики из-за ограничений и перебоев в сферах производства, транспорта, торговли и туризма.

В связи с этими негативными ожиданиями крупные мировые центробанки ослабляют свою монетарную политику. Но это неоднозначно сказывается на биржевых торгах. Так, британский регулятор в марте уже дважды снизил ключевую ставку, которая на данный момент находится на уровне 0,1%, а накануне также принял решение увеличить объем выкупа активов. После этого фунт стерлингов обвалился к доллару до минимума с 1985 года, а сегодня — коррекционно дорожает на 2%.

Более дорогая валюта снижает относительный доход компаний-экспортеров, что негативно сказывается на индексе, поэтому сегодня FTSE 100 почти и не вырос, вяло поддержав общую тенденцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались. За пределами Китая крупнейшие вспышки заболевания зафиксированы в Италии (более 40 тысяч случаев), Испании (около 20 тысяч случаев), Германии и Франции (более 10 тысяч случаев в каждой стране).