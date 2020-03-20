МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне укрепляющейся нефти Brent и решения Банка России сохранить ставку на уровне 6% годовых, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,46%, до 2331,61 пункта, индекс РТС — на 2,39%, до 924,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.14 мск растет на 48 копеек — до 79,6 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 84,83 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,67% — до 28,66 доллара за баррель.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Российский рынок акций завершил торги пятницы ростом по основным индексам, при этом в целом за неделю рублевый индекс Мосбиржи смог подняться на 0,7%, а долларовый потерять 6,7% за счет ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Решение Банка России в пятницу сохранить ставку на уровне 6% годовых было позитивно воспринято рынком: индексы отреагировали ростом. К вечеру индекс Мосбиржи и РТС отошли от дневных максимумом на фоне временного отката стоимости нефти в "красную зону".

Тем не менее, большинство акций нефтяного сектора Московской биржи выросли.

"Российский рынок акций в завершении недели продолжил демонстрировать повышательную динамику на фоне отскока нефтяных цен и улучшения настроений на иностранных площадках после объявленных ключевыми регуляторами стимулов", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Роснефти" (8,83%), бумаги "Татнефти" (префы подскочили на 14,43%, обыкновенные акции – на 13,09%), бумаги "Башнефти" (префы выросли на 6,14%, обыкновенные акции подскочили на 14,5%).

Акции банковского сектора также оказались в значительном плюсе: акции ВТБ выросли на 3,04%, префы Сбербанка – на 4,6%, обыкновенные акции – 3,26%, депозитарные расписки TCS – на 5,67%.

Акции Московской биржи по итогам дня выросли на 4% и в ходе торгов поднимались на 5,1% на фоне позитивных новостей от главы торговой площадки Юрия Денисова, поделившегося ими в интервью РИА Новости.

Также выросли бумаги ритейлеров: депозитарные расписки X5 (12,32%), депозитарные расписки "Ленты" (4,13%), акции "Магнита" (1,78%).

В пятницу, второй день подряд, коррекционно выросли акции "Аэрофлота" на 9,72% после месячного провала.

Также среди лидеров роста – акции ОГК-2 (14,61%), акции "Института стволовых клеток человека" (14,49%), ТГК-1 (12,14%), обыкновенные акции "Россетей" (12,1%), акции "Обуви России" (9%), "Аптечной сети 36,6" (5,76%) и акции МТС (4,14%).

"В стане инвесторов по-прежнему прослеживается желание покупать бумаги, которые наиболее экстремально подешевели накануне. Поэтому сегодня в лидерах префы и обычка "Татнефти", пользовались спросом акции "Аэрофлота". Все еще интересны на спросе населения на продукты акции розничных ритейлеров", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Совет директоров МТС одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 15 миллиардов рублей, напоминает аналитик. "Компания проанализировала свои операционные результаты, сильный баланс и, отметив ограниченный валютный риск, решила, что ее акции фундаментально недооценены рынком", — добавляет он.

Среди снизившихся бумаг – акции "Новатэка" (-6,08%), привилегированные акции "Мечела" (-5,53%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-4,5%), акции "Алросы" (-4,02%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-4%), а также акции "М.Видео" (-3,79%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,23%) и акции ЛСР (-1,59%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу поднялись в район сопротивлений 2420 и 1000 пунктов, которые можно назвать промежуточными целями восходящей коррекции, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Способность индикаторов закрепиться выше откроет им дорогу к росту в район 2500-2600 и 1100-1200 пунктов, полагает она.

"Нельзя исключать реализации "бычьего" сценария в ближайшие дни, после небольшого отступления вниз. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2250-2500 пунктов", — добавляет аналитик.

"Рынок зацепился за уровни февраля-марта 2015 года и в целом готов идти вверх. Основной наш сценарий на следующую неделю предполагает коррекцию не ниже 890 пунктов, затем рост с прицелом на 970 пунктов", — говорит Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Бахтин из "БКС Премьер" ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи может формироваться разнонаправлено в пределах широкого диапазона 2250-2400 пунктов.