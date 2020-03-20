МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, вновь проведет дополнительные операции РЕПО "овернайт" на сумму в 500 миллиардов долларов, об этом сообщил финансовый регулятор.

"В соответствии с последней директивой FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам — ред.) Федеральный резервный банк Нью-Йорка проведет дополнительные операции "овернайт" РЕПО в этот же день… Эти операции РЕПО будет проводиться на общую сумму в 500 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляет регулятор, общая предложенная сумма операций РЕПО "овернайт", проводимых каждое утро, будет увеличена до 500 миллиардов долларов на оставшуюся часть текущего операционного графика за месяц.

Уточняется, что соответствующие меры направлены на обеспечение бесперебойного функционирования рынков на фоне резко увеличившейся их волатильности.

Регулятор также принял решение об изменении суммы, предлагаемой в рамках двухнедельной программы выкупа. Так, 20 марта ФРБ проведет дополнительный выкуп на 15 миллиардов долларов, а в дополнение к этому – на не менее чем 100 миллиардов за неделю 23-27 марта.