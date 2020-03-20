ВАШИНГТОН, 20 мар /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США на закрытии торгов в пятницу падали на 3,6-4,6% на фоне общей рыночной волатильности из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

На 23.02 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 4,62%, до 19160 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,75%, до 6882,137 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,56%, до 2333,57 пункта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.