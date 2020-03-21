МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские банки на фоне обвала рубля и страхов распространения в стране коронавируса зафиксировали рост спроса клиентов на потребительские займы, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.

Глава Сбербанка Герман Греф ещё во вторник сообщил, что банк зафиксировал повышенный спрос на потребительские ссуды. Однако в пресс-службе кредитной организации отмечают, что каких-то аномальных всплесков нет. "Средняя запрошенная сумма в марте выросла на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот незначительный рост спроса, возможно, является следствием повышения покупательской активности населения", — добавили в Сбербанке.

"Мы наблюдаем локальный рост спроса на потребительские кредиты на уровне 15%. Рост заявок обеспечен ожиданием повышения ставок на рынке: клиенты, которые сомневались или откладывали получение кредита "на потом", решили не ждать повышения ставок", — заявили в банке "Открытие". Рост заявок на потребкредиты на 14% зафиксировали в Россельхозбанке, при этом 16-17 марта количество среднедневных заявок составило 6,6 тысячи против 5,8 тысячи в первые две недели марта.

Почти о двукратном увеличении заявок на потребительские кредиты в марте по отношению к началу года рассказали в "Уралсибе", отметив, что как результат выросли и ежедневные выдачи — в 1,6 раза. Немного подрос и средний размер выдаваемого кредита — на 5%, до 450 тысяч рублей. Видят всплеск спроса на потребительские кредиты в МИнБанке: за 10-18 марта среднее число заявок в день выросло на 20% по сравнению со средними значениями января-февраля, а средняя сумма выдачи увеличилась на 16,1%.

В "Почта банке" с начала марта количество заявок на потребкредиты увеличилось на 43%. Повышение спроса на этот вид кредитов увидели в Росбанке, в Райффайзенбанке также видят стабильно высокий спрос на потребительские ссуды. "ОТП банк" зафиксировал "бум" в POS-кредитовании — положительная динамика в марте в сравнении с февралем составляет почти 15%.

А вот в банке "Зенит" заявили о незначительном росте обращений клиентов за потребкредитами за последнюю неделю, в банке связывают рост этого интереса с валютными колебаниями и ожиданием россиян еще большего роста курса валют. И из всех опрошенных кредитных организаций только банк "Дом.РФ" заявил о том, что динамика спроса на потребительские кредиты у него стабильна.