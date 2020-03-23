МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются вслед за снижением американских бирж в пятницу из-за страхов вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,6% — до 2701,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,93%, до 1671,61 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 3,75%, до 21949,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 3,41% — до 1512,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 5,96%, до 4529,5 пункта. Японский индекс Nikkei 225 тем временем рос на 2,22%, до 16913,93 пункта.



Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с глобальным распространением коронавируса COVID-19 в мире. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. Кроме того, азиатские трейдеры также обратили внимание на то, что ведущие американские индексы на закрытии торгов в пятницу упали на 3,6-4,6%.



Японская биржа тем временем открылась в понедельник ростом, поскольку относительно дешевая иена по отношению к доллару поддержала рынок. Тем не менее, по мнению аналитиков, торговля будет оставаться нестабильной в течение дня на фоне опасений по поводу нового коронавируса.



"Японские акции поддерживаются более дешевой иеной, несмотря на падение в США", — прокомментировал Франс Пресс ситуацию на японском рынке стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).