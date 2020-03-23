МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс рубля замедлил падение на фоне продаж валюты Банком России в пользу Минфина и налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.34 мск понедельника рос на 68 копеек — до 80,61 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 86,09 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 5,11% — до 25,6 доллара за баррель.

ПОМОЩЬ РУБЛЮ

Рубль открыл торги значимым снижением в парах с долларом и евро на фоне падения стоимости нефти, ушедшей в район 25,5 доллара за баррель марки Brent.

В моменте отечественная валюта снижалась более чем на 1,5 рубля против доллара и 2 рубля против евро. Однако днем рубль смог замедлить темпы снижения более чем в два раза.

"В начале недели внешний фон остается негативным для рубля, что обусловлено, прежде всего, снижением цен на нефть. Уже в первой половине дня котировки марки Brent скорректировались ниже 26 долларов за баррель марки Brent. Кроме того, в целом на большинстве торговых площадок по-прежнему наблюдается бегство от риска: фьючерсы на американские индексы остаются в заметном минусе, валюты основных развивающихся рынков также сохраняют отрицательную динамику в парах с долларом", — говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Подобные условия позволили доллару уже в первые минуты торгов на российском рынке подняться выше 81 рубля, отмечает он.

Тем не менее, в ближайшее время можно ожидать увеличения предложения валюты на внутреннем рынке, что несколько ограничит дальнейшее укрепление доллара выше 80 рублей, считает эксперт.

Так, Банк России продолжает наращивать продажу валюты, увеличив 19 марта объемы с 7,7 до 13,7 миллиарда рублей, напоминает аналитик.

"В ближайшее время объемы продажи валюты со стороны ЦБ могут только расти", — говорит Кравченко.

Кроме того, в среду российскому рынку предстоят перечисления крупных налоговых платежей, напоминает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Рыночная волатильность на этой неделе, вероятно, будет оставаться высокой, поскольку признаков, что распространение коронавируса на Западе замедляется, пока нет, наоборот, ситуация в США резко ухудшилась за выходные, считают аналитики банка "Уралсиб".

Исходя из календаря макроэкономической статистики, риски текущей недели для рубля приходятся на вторник и четверг, когда будут опубликованы данные по индексам деловой активности PMI в Европе и по заявкам на пособие по безработице в США соответственно, отмечают аналитики Нордеа-банка.

"Фактические данные вполне могут оказаться хуже ожиданий, что способно вызвать новые волны распродаж на рынках", — полагают они.