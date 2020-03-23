МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Национальная финансовая ассоциация (НФА) попросила Банк России ввести временные послабления по ряду регуляторных норм из-за трудностей их выполнения в связи с переходом сотрудников компаний на удаленную работу, два соответствующих письма этой саморегулируемой организации (СРО) есть в распоряжении РИА Новости.

"Участники финансового рынка в целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также вследствие введения карантинных мер массово вынуждены переводить своих работников на дистанционный способ работы и/или сокращать время присутствия работников в организации, что неизбежно повышает риски неисполнения или несвоевременного исполнения отдельных требований Федерального закона… "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — говорится в одном из писем НФА.

"В этой связи участники финансового рынка просят в качестве мер поддержки против экономического влияния от распространения коронавирусной инфекции введение временных регуляторных послаблений для участников финансового рынка", — говорится там же.

Также они просят, в частности, дать разъяснения относительно исполнения таких требований, как сроки представления уведомлений об операциях, подлежащих обязательному контролю, или о "необычных" операциях, и сроки блокирования денежных средств и иного имущества, и дать разъяснения относительно случаев неисполнения отдельных требований идентификации клиентов по не зависящим от участников финансового рынка или их клиентов причинам — например, при нарушении стабильного удаленного подключения, невозможности предоставить оригинал документа.

СРО также просит дать разъяснения относительно возможных послаблений в отношении выполнения участниками финансового рынка требований базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки и принимаемыми в этой связи мерами как непосредственно самими участниками финансового рынка, так и возможными мерами властей.