МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению вслед за замедлением падения стоимости нефти марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.35 мск в минусе на 1,81%, до 2289,3 пункта, индекс РТС — на 2,47%, до 901,38 пункта.

В течение торгов понедельника индексы опускались соответственно до 2213,49 пункта и до 860,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на 17 копеек – до 80,1 рубля, курс евро растет на 88 копеек, до 86,28 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,48% — до 26,04 доллара за баррель, большую часть торгов понедельника нефть провела в районе 25 долларов за баррель.

"Сегодняшнее падение связано с продолжением снижения нефти и давления продавцов на мировых биржах из-за резкого роста новых заболевших коронавирусом, включая США", — говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Акции нефтегазового сектора торгуются разнонаправленно. В лидерах падения – акции "Роснефти" (-5,44%), также заметно снижаются акции "Газпрома" (-3,1%), "Лукойла" (-2,2%) и акции "Газпром нефти" (-1,97%). При этом растут бумаги "Башнефти" (префы — на 3,04%, обыкновенные акции – на 0,33%), бумаги "Татнефти" (префы – на 4,47%, обыкновенные акции – на 0,78%).

"Бумаги "Роснефти" в понедельник падали вместе со всем рынком, несмотря на новости об упрощении процедуры обратного выкупа акций на фоне текущей волатильности нефти", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Под давлением остаются бумаги Сбербанка (префы снижаются на 1,55%, обыкновенные акции – на 3%) и депозитарные расписки TCS (-4,82%), при этом акции ВТБ растут на 2,3%.

При этом акции "Аптечной сети 36,6" росли на 6,14%, акции "Русской аквакультуры" (3,64%), депозитарные расписки "Ленты" (0,64%), депозитарные расписки X5 (7,2%), акции "Магнита" (1,02%), "Алросы" (2,95%).

"Акции потребительского сектора продолжали повышение в качестве защитных активов", — отмечает Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии опустились ниже поддержек 2300 и 900 пунктов, но все же снижение после обвалов предыдущих недель можно было назвать ограниченным. Как на рынке нефти, так и на американских площадках до конца дня еще нельзя исключать некоторого улучшения настроений, что помогло бы и российским индексам. Ситуация, однако, может пойти и по негативному сценарию – участники продолжают отыгрывать коронавирусный фактор", — считает Кожухова из "Велес Капитала".

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" закладывает на понедельник диапазон колебаний в пределах 840-960 пунктов по индексу РТС и 2190-2320 пунктов по индексу Мосбиржи.