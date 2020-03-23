МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль пытается компенсировать дневное падение, доллар опустился ниже 80 руб на фоне динамики форекса, где евро укрепляется в направлении отметки 1,08 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

Евро при этом на форексе растет на 0,8%, до 1,0777 доллара.