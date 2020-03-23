События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 марта
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
|46,8
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|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|49,8
|40
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|52,5
|41,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|48
|40
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|52,5
|42,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|49,2
|39
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|51,6
|37,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|52,6
|38,4
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|53
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|51,7
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|53,2
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март)
|-18
|-30
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|50,7
|43
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|49,6
|
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)
|49,4
|42
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (февраль)
|764 тыс
|750 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (февраль)
|7,9%
|-2,3%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,421 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019
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|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Мостотрест — закрытие реестра для ВОСА (18.05.2020, о реорганизации ПАО в форме выделения из него АО "Дороги и Мосты" и выборы СД нового общества)
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|цена выкупа у несогласных — 220,44 руб (ао)
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|RUB
|НЛМК — День инвестора /Лондон/
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|RUB
|Протек — крайний срок принятия оферты на выкуп акций для миноритариев /всего 13,73% акций головной компании на 7,24 млрд руб/
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|цена выкупа — 100 руб (ао)
https://1prime.ru/Financial_market/20200323/831128376.html