МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) 46,8

 

 
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 49,8 40
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 52,5 41,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 48 40
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 52,5 42,5
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 49,2 39
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 51,6 37,8
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 52,6 38,4
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 53

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 51,7

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 53,2

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март) -18 -30
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 50,7 43
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 49,6

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март) 49,4 42
17:00 USD США — Продажи нового жилья (февраль) 764 тыс 750 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (февраль) 7,9% -2,3%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,421 млн барр

 

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Мостотрест — закрытие реестра для ВОСА (18.05.2020, о реорганизации ПАО в форме выделения из него АО "Дороги и Мосты" и выборы СД нового общества)

 

 

 цена выкупа у несогласных — 220,44 руб (ао)

 

 

 RUB НЛМК — День инвестора /Лондон/

 

 

 

 

 

 

 RUB Протек — крайний срок принятия оферты на выкуп акций для миноритариев /всего 13,73% акций головной компании на 7,24 млрд руб/

 

 

 цена выкупа — 100 руб (ао)