Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019

RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента

RUB Мостотрест — закрытие реестра для ВОСА (18.05.2020, о реорганизации ПАО в форме выделения из него АО "Дороги и Мосты" и выборы СД нового общества) цена выкупа у несогласных — 220,44 руб (ао)

RUB НЛМК — День инвестора /Лондон/