МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются, трейдеры оценивают объявленные ранее меры Федрезерва по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,83%, до 18823,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 6856,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,81%, до 2263,25 пункта.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. Кроме того, ФРС сообщила, что продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт", и объявила о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов.

В США в выходные пакет стимулирования экономики объемом в 1,4 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате. Сенат должен был, по замыслу республиканского большинства, прекратить дебаты по законопроекту, что позволило бы принять его в понедельник при наличии простого большинства голосов.

"Рынки вновь демонстрируют стресс из-за опасений вокруг того, что ущерб экономике окажется больше, чем ранее предполагалось, и что ответных мер властей и Центробанков не будет достаточно, чтобы предотвратить сильный спад экономики", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Нила Уилсона (Neil Wilson).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В США уже более 32 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, более 400 человек умерли.