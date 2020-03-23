МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается, иены к доллару — опускается в понедельник вечером, трейдеры оценивают новые меры Федрезерва США по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.58 мск курс евро рос до 1,0758 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0694 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 111,33 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,49%, до 102,31 пункта.

"Нет сомнений в том, что Федрезерв делает все, что в его силах, чтобы поддержать экономику в этот период невероятной волатильности", — цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Крейга Эрлема (Craig Erlam).

Ранее в понедельник Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. Кроме того, регулятор заявил, что продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт", и объявил о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов.

В США в выходные пакет стимулирования экономики объемом в 1,4 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате.

Кризис вокруг ситуации с коронавирусом продолжает оставаться в центре внимания рынков. Число случаев заражения продолжает стремительно увеличиваться за пределами Китая, что побуждает власти применять карантинные меры. Это ограничивает ряд сфер экономики, в том числе торговлю, перевозки и туризм. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.