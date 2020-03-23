МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков.

Российские биржевые индексы в понедельник растеряли пятничный рост.

Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 3,36%, до 2253,35 пункта, индекс РТС — на 4,38%, до 883,78 пункта.

РЫНОК ОПЯТЬ ПОШЕЛ ВНИЗ

Российский фондовый рынок в понедельник возобновил снижение после двух дней бодрого отскока вверх от многолетних минимумов, протекавшего в конце прошлой недели.

Негатив опять пришел с мировых торговых площадок. Так, нефтяные котировки опять пошли вниз – в район 25 долларов за баррель сорта Brent. Давление на котировки продолжает оказывать неопределенность вокруг ближайшей тактики действия основных нефтедобывающих стран, обязанности которых ограничивать производство истекают примерно через неделю.

При этом коронавирус, заразивший порядка 300 тысяч человек в мире, оказал серьезное влияние на деловую, туристическую и повседневную жизнь. Спрос на сырье снижается, и многие нефтяные компании сокращают расходы.

Мировые фондовые рынки на этом фоне вечером падают на 1,2-3,8%, игнорируя масштабные меры Федрезерва по поддержке экономик.

ФРС США сообщила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. Кроме того, ФРС продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт" и объявила о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов.

Впрочем, в США в выходные пакет стимулирования экономики объемом в 1,4 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате. Сенат должен был, по замыслу республиканского большинства, прекратить дебаты по законопроекту, что позволило бы принять его в понедельник при наличии простого большинства голосов.

В лидерах падения на российском рынке оказались бумаги "Мостотреста" (-15%), скорректировавшиеся после взлета на прошлой неделе почти на 70% на фоне новостей о выкупе акций.

Снизились также в начале недели акции "Мечела" (-8,5% префы и —1,4% обычка), акции "Лукойла" (-6,6%), "Яндекса" (-6,3%), Сбербанка (-6,3%), "Роснефти" (-4,8%).

Выросли акции "Русгидро" (+6,9%), ГДР X5 (+5,8%), "Русагро" (+4,5%), акции "Новатэка" (+3,1%), "Фосагро" (+2,2%), "Акрона" (1,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В условиях повышенной неопределенности в плоскости пандемических рисков и в отношении развития ситуации на рынке нефти рассчитывать на полноценное восстановление пока не приходится, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"По нашему мнению, основной фокус внимания участников торгов завтра будет сосредоточен на "вирусном" новостном фоне, сигналах со стороны регуляторов, властей и крупнейших нефтеэкспортеров. На наш взгляд, торги на рынке акций РФ во вторник продолжат оставаться высоковолатильными, не исключено развитие понижательного тренда. Прогноз по индексу Мосбиржи — 2150-2280 пунктов", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник держались в умеренном минусе, который не исключает возможности возвращения индикаторов к повышению позже в течение недели, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Ближайшими значимыми сопротивлениями росту индексов выступают уровни 2420 и 950 пунктов, а поддержками – отметки 2100 и 800 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2100-2400 пунктов. Новые стимулирующие меры ФРС остаются незамеченными рынком и, видимо, будут помогать настроениям уже в среднесрочной перспективе", — добавила она.