МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Компания Chlodwig Enterprises Limited с 18 по 23 марта приобрела обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на общую сумму 6,944 миллиона долларов, говорится в сообщении "Фосагро".

Приобретенные бумаги составляют 0,19% уставного капитала компании. Акции компаний Chlodwig Enterprises Limited и Adorabella Limited (также владеет долей в "Фосагро") были переданы в трасты, экономическими бенефициарами которых являются заместитель председателя совета директоров "Фосагро" Андрей Гурьев и члены его семьи.

В результате совокупная доля семьи Гурьевых в производителе удобрений теперь составляет 48,67%.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Среди других крупных акционеров компании — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,35%.