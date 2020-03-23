МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль стабилен к евро и растет к доллару, отыгрывая рост европейской валюты на форексе выше 1,07 доллара.

Попытки роста рынка нефти, оттолкнувшегося от уровня 25 долларов за баррель сорта Brent, поддержало курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.03 мск снижался на 33 копейки, до 79,60 рубля, курс евро терял 3 копейки, до уровня 85,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в понедельник вечером повышается к доллару и стабильна к евро на фоне коррекционного роста европейской валюты на форексе выше отметки 1,07 доллара.

Трейдеры оценивают новые меры Федрезерва США по поддержке экономики. ФРС заявила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. Кроме того, регулятор заявил, что продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт", и объявил о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов. Это поддавливает курс американской валюты.

Фондовые рынки США вечером падают на 0,4-2,7%, игнорируя масштабные меры Федрезерва по поддержке экономик. Страхи по поводу распространения мировой пандемии коронавируса пока перевешивают.

Между тем, нефтяные котировки (+0,7%, до 27,17 доллара) вечером пошли в коррекционный рост, оттолкнувшись от уровня 25 долларов за баррель сорта Brent. Это поддержало курс российской валюты.

В итоге доллар вечером теряет к рублю 0,4%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется около 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В понедельник курс рубля оставался вблизи уровня 80 рублей за доллар, процесс учета мировой рецессии в стоимости активов продолжается, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что во вторник курс будет формироваться в диапазоне 79-82 рубля за доллар. Внимание рынков останется сконцентрировано на вирусной теме и ответных мерах господдержки со стороны властей. По нашим оценкам, понижательные движения на рынках могут продолжиться, а давление на российскую валюту сохранится", — добавил он.

Доллар встречает явное сопротивление на уровне выше 80 рублей, вызванное, по всей видимости, дальнейшим наращиванием продажи валюты со стороны Банка России, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Кроме того, предложение валюты увеличилось и за счет участников рынка, которым предстоят крупные налоговые перечисления в среду. В результате американская валюта так и застыла на уровне около 80 рублей. На внутреннем межбанковском рынке Банк России вновь начал проводить депозитные операции "тонкой настройки", пытаясь, по всей видимости, сгладить неравномерное распределение ликвидности в банковском секторе и абсорбировать свободную рублевую ликвидность, которая может быть направлена на валютный рынок", — сказал он.