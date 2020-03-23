МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Россия с начала текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2019 года) по 19 марта экспортировала 31,4 миллиона тонн зерна, что ниже уровня прошлого сезона на 13,3%, следует из мониторинга Минсельхоза РФ.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами — членами ЕАЭС за январь, февраль и март) на 19 марта 2020 года в текущем 2019-2020 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 31,4 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В прошлом сельхозгоду Россия к 21 марта экспортировала 36,2 миллиона тонн зерна.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит министерство, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 19 марта составила 209 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 2 доллара (на 1%).

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам минувшего сельхозгода сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.

Минсельхоз РФ ожидает, что в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.