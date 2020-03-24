МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, причем ряд решений был принят еще до решения ЦБ по ключевой ставке. Некоторые игроки заняли выжидательную позицию — внимательно наблюдают за рынком и в любой момент готовы оперативно отреагировать на изменения, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

Российский рубль стремительно ослаб из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Курс доллара после 6 марта, когда члены ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи, максимально подскакивал — примерно за две недели — на 13,4 рубля (19,5%), до 81,97 рубля, максимума с января 2016 года. Евро дорожал на 12,09 рубля (15,6%) – до 89,6 рублей, максимума с февраля 2016 года.

На этом фоне на повестку вернулся вопрос ужесточения денежно-кредитной политики. Однако ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, убрав при этом из релиза сигнал о возможном ее снижении на ближайших заседаниях. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вопрос о повышении ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ с повестки не снят.

ПО ФАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ

Банк "Открытие" в минувшую пятницу принял решение повысить ставки по ипотеке на 1,5 процентного пункта. При этом ставки по беззалоговым кредитам остаются на прежнем уровне. "В тарифной политике в части пассивов физических лиц банк руководствуется прежде всего конкурентным полем. Таким образом, изменение ставок банка обусловлено не столько внешними факторами (изменением ключевой ставки, ставки ФРС, ОФЗ и тому подобное), сколько фактической ценовой ситуацией на рынке вкладов в РФ", — заявили в банке.

В Совкомбанке также указали, что их решения ориентированы на изменения кривой ОФЗ и инфляционных ожиданий, где повышение уже было достаточно существенным. По мнению кредитной организации, если решение ЦБ РФ изменит тренд роста доходностей ОФЗ, это поможет сохранить ставки на текущих уровнях. При этом банк с 19 марта повысил ставки на вклады в рублях.

"Тинькофф банк" также объявил о повышении с понедельника ставок по вкладам в рублях и долларах и по накопительным счетам в рублях, при этом условия кредитования банк не меняет.

Ранее, еще до пятничного решения ЦБ, некоторые банки уже начали повышать ставки по ипотеке. Так, Росбанк скорректировал свои предложения с 17 марта, Райффайзенбанк — с 18 марта. Изменения по ипотечным ставкам планировал и банк "Зенит".

ПОСЛЕДИМ, ПОДОЖДЕМ

Второй по активам российский банк ВТБ сразу после решения ЦБ по ставке сообщил, что на данный момент не меняет условия по кредитным продуктам, в том числе по ипотеке. При этом ставки по вкладам были снижены в преддверии решения Банка России, возможные изменения по кредитным и депозитным продуктам будут зависеть от действий других игроков и развития макроэкономической ситуации, сообщили в ВТБ.

В Райффайзенбанке заметили, что решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% позволяет сохранить стабильность в отношениях с клиентами и предлагать им наиболее выгодные продукты. В банке не стали комментировать, как изменятся их условия по кредитам и депозитам после решения регулятора, но отметили, что внимательно следят за изменением ситуации на рынке.

В "Почта банке" также не ожидают в ближайшей перспективе существенного изменения ставок по вкладам и кредитам на рынке, поскольку ключевая ставка ЦБ сохранена на прежнем уровне. Пересматривать свои ставки банк также пока не планирует.

В банке "Хоум Кредит" считают, что на фоне такого решения регулятора в ближайшее время российские банки займут выжидательную позицию: остановится снижение ставок по депозитам, а ставки по кредитам останутся на текущих уровнях. "Наш банк будет самым внимательным образом следить за тем, как складываться конъюнктура рынков и все решения по ставкам будут приниматься на основе этого анализа", — указали в кредитной организации.

В "ОТП Банке" сообщили, что кроме ключевой ставки ЦБ банк также ориентируется на текущую потребность в денежных средствах, исходя из объемов бизнеса. "Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией на рынке — спрос на кредиты, качество заемщиков — исходя из этого уже будем принимать решение по ставкам", — отметили в кредитной организации.

Крупнейший российский банк традиционно отказался комментировать условия по продуктам до их вступления в силу. Между тем еще в минувшую среду в Сбербанке говорили, что внимательно следят за всем происходящим, а их текущая ставка по ипотеке отражает рыночную ситуацию. Тогда зампред правления банка Светлана Кирсанова заявила, что сигнала для повышения ставки пока нет.