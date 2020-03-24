МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник утром на фоне новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по стимуляции экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск курс доллара к иене снижался до 110,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,2 иены. Курс евро рос до 1,0793 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0721 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,74%, до 101,73 пункта.

В понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаг в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка. До этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

"Похоже, мы вышли из фазы, когда все продавалось, начиная от акций и заканчивая безопасными активами, такими как облигации и золото", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Mitsubishi UFJ Trust Bank Коичи Кобаяши (Koichi Kobayashi).

Однако торги по-прежнему остаются волатильными. Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти, вызывая обеспокоенность за перспективы мировой экономики, уже понесший серьезный урон.