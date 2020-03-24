Ценовой коридор по доллару 24 марта составляет 73,53-86,91 рубля, по евро - 79,18-93,58
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи, на 24 марта на ежедневной основе установил границы коридоров по доллару расчетами "завтра" на уровне 73,5325-86,9125 рубля, по евро – на уровне 79,1775-93,5825 рубля, свидетельствуют данные торговой системы.
При приближении к границам параметры могут меняться, сообщили ранее РИА Новости на Московской бирже.
https://1prime.ru/Financial_market/20200324/831131963.html