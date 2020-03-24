Рубль уверенно растет, доллар уже ниже 79 рублей
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов уверенно растет к доллару и евро на фоне подскочившей нефти выше 28 долларов за баррель Brent, доллар торгуется около 78,5 рубля, евро – около 85 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск вторника снижался на 1,14 рубля – до 78,44 рубля, курс евро — на 0,48 рубля, до 84,97 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,44% — до 28,23 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20200324/831132058.html