МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов уверенно растет к доллару и евро на фоне подскочившей нефти выше 28 долларов за баррель Brent, доллар торгуется около 78,5 рубля, евро – около 85 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск вторника снижался на 1,14 рубля – до 78,44 рубля, курс евро — на 0,48 рубля, до 84,97 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,44% — до 28,23 доллара за баррель.