МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рыночная капитализация корпорации Apple в ходе торгов понедельника опускалась ниже 1 триллиона долларов впервые с октября 2019 года.

В ходе торгов 23 марта цена акций компаний снижалась до 212,65 доллара. При такой цене ее рыночная стоимость составила примерно 930 миллиардов долларов.

Капитализация Apple достигла 1 триллиона долларов в октябре 2019 года. С начала 2020 года акции Apple подешевели на 25% в связи с пандемией коронавируса и сокращением деловой и производственной активности в мире. Компания 14 марта была вынуждены закрыть розничные магазины вне Китая на две недели в качестве меры по предотвращению распространения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.