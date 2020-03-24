МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник поднимаются примерно на 6-7% на ожиданиях по эффективности мер поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.56 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 6,81%, до 19858,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,41%, до 7232,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,89%, до 2369,1 пункта.

Оптимизм на рынках после сильной волатильности связан с ожиданиями того, что меры поддержки экономики США окажутся эффективными на фоне кризиса из-за ситуации с коронавирусом.

В понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.

Вместе с этим республиканцы пытаются провести через предварительное голосование законопроект о поддержке экономики. Пакет стимулирования экономики США объемом более 1,4 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом уже дважды не прошел процедурное голосование в сенате.

"Бюджетное стимулирование абсолютно необходимо, потому что оно напрямую влияет на потребителя и потребительские расходы, а доверие потребителя — это то, что движет экономикой США", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего портфельного менеджера Boston Private Wealth Ненси Перез (Nancy Perez).