МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС подскакивал больше чем на 10% на фоне усиления роста рубля к доллару, рублевый индекс Мосбиржи поднимался более чем на 7%, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс РТС к 16.50 мск рос на 9,3%, до 965,97 пункта, индекс Мосбиржи — на 6,76%, до 2405,61 пункта.

В ходе торгов долларовый индекс РТС максимально подскакивал на 10,3%, до 974,37 пункта, индекс Мосбиржи — на 7,5% — до 2421,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,13 рубля — до 78,47 рубля (уже опускался до 78,23 рубля).

Также поддержку отечественным индексам оказывает рост американских биржевых площадок, которые после открытия торгов растут на 5,05-6,55%.