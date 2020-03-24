МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций отскочил вверх вслед за мировыми фондовыми и товарными рынками. Российские биржевые индексы во вторник с лихвой компенсировали снижение понедельника.

Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 7,22%, до 2415,97 пункта, индекс РТС — на 9,23%, до 965,32 пункта. Индекс Мосбиржи в течение дня поднимался до 2435,27 пункта – максимума с 11 марта.

РЫНОК ПОШЕЛ ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок во вторник опять взмыл, продолжая раскачиваться в условиях возросшей волатильности.

Фактором динамики российского рынка опять стали сигналы с мировых торговых площадок. Так, нефтяные котировки опять попытались оттолкнуться вверх от уровня 25 долларов за баррель сорта Brent (+1,4%, до 27,42 доллара). Трейдеры оценивают перспективы по нефтяному спросу на фоне мер поддержки экономики США Федрезервом.

В понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка. Кроме того, ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

Мировые фондовые рынки на этом фоне вечером взметнулись на 7,4-10,9%. Помогли также новости о том, что число новых случаев заражения COVID-19 и смертельных исходов заболевания в Италии снижалось два дня подряд, говорят трейдеры.

В лидерах роста на российском рынке оказались бумаги "Норникеля" (+17,2%), "Россетей" (+17,1%), Polymetal (+16,2%), акции "Полюса" (+13%), "Русала" (+12,8%). Бумаги металлургов отыгрывали сообщения о снятии с 8 апреля тотального карантина в китайском Ухане, ставшем центром распространения коронавируса. Это дает надежду на начало восстановления экономической активности Поднебесной, которая является основным потребителем металла.

Снизились акции "Акрона" (-0,7%), расписки "Ленты" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Торги на рынке акций РФ в среду могут проходить разнонаправленно, не исключено, что эффект от объявленных стимулов и мер поддержки краткосрочно поддержит покупки рисковых активов, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"В то же время инвесторы понимают, что до точки перелома вирусной проблемы еще достаточно далеко, а масштабные стимулирующие меры не смогут обеспечить решения всех проблем, связанных с пандемией. Прогноз по индексу Мосбиржи на среду — 2370-2490 пунктов", — оценил он.

В настоящий момент локальные поддержки по российскому рынку расположены на отметках 2350 и 2310 пунктов по индексу Мосбиржи, сопротивление находится на уровне 2500 пунктов, оценил Сергей Дроздов, аналитик ГК "Финам". Локальные поддержки по индексу РТС расположены на отметках 886 и 850 пунктов, сопротивление росту — около 1000 и 1060 пунктов, добавил он.