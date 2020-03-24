МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Банк Citigroup Inc. объявил о намерении приостановить работу до 15% своих отделений в США из-за вспышки коронавируса, которая помимо прочего привела к снижению социальной и экономической активности граждан.

"Поскольку наши клиенты… все больше самоизолируются, мы заметили изменения в посещаемости и динамике рынка, поэтому для того, чтобы удовлетворить быстро меняющиеся потребности клиентов, мы начали временно закрывать отделения", — сообщил представитель банка Дрю Бенсон (Drew Benson), чьи слова цитирует агентство Рейтер.

Вместе с этим банк временно сократит часы работы некоторых офисов.

У Citigroup в США около 700 подразделений в шести городах, уточняет агентство. Ожидается, что анонсированные изменения вступят в силу до конца недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших превысило 46 тысяч человек, почти 600 умерли.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo. Чистая прибыль корпорации по итогам прошедшего года увеличилась на 8% по сравнению с 2018 годом, до 19,4 миллиарда долларов.